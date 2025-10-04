IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Меркурий в Скорпион на 6 октомври ни носи трансформации

Възможно е и да станем по-подозрителни

04.10.2025 | 06:00 ч. 0
Снимка: istock

На 6 октомври планетата на мисълта и думите Меркурий преминава в мистичния зодиакален знак Скорпион. Така ще остане до 29 октомври 2025 година. Меркурий се „потапя в дълбините“, когато навлиза в страстния Скорпион.

Меркурий е планетата, която влияе върху начина, по който мислим и общуваме, но докато се движи през този воден и емоционален знак, мислите ни се смесват с чувствата ни и ни вдъхновяват да задаваме въпроси и да стигнем до дъното на случващото се в живота ни. 

Идеите, разговорите и хората, които са повърхностни, нямат сила по време на този транзит. 

Вместо това, това е период на дълбочина и интимност и може да бъде много ефективен за разговори по трудни въпроси, свързани с взаимоотношенията, парите.

Когато Меркурий е в Скорпион

Скорпионът процъфтява в тъмнината – царството на тайните и лъжите, въпросите и отговорите, смъртта (метафорично) и трансформацията. Това е изключително любознателен знак, който никога не се задоволява с това, което просто лежи на повърхността. Скорпионът знае, че истинските „съкровища“ се намират, когато се задълбочим малко повече. Ето защо, докато Меркурий преминава през зодията, всички ние започваме да задаваме повече въпроси и да търсим скрити значения. Въпреки това може да не сме доволни от онова, което откриваме.

Източник: Меркурий в Скорпион: какво означава за вас от 6 октомври нататък

