Меркурий в Скорпион на 6 октомври ни носи трансформации

На 6 октомври планетата на мисълта и думите Меркурий преминава в мистичния зодиакален знак Скорпион. Така ще остане до 29 октомври 2025 година. Меркурий се „потапя в дълбините“, когато навлиза в страстния Скорпион.

Меркурий е планетата, която влияе върху начина, по който мислим и общуваме, но докато се движи през този воден и емоционален знак, мислите ни се смесват с чувствата ни и ни вдъхновяват да задаваме въпроси и да стигнем до дъното на случващото се в живота ни.

Идеите, разговорите и хората, които са повърхностни, нямат сила по време на този транзит.

Вместо това, това е период на дълбочина и интимност и може да бъде много ефективен за разговори по трудни въпроси, свързани с взаимоотношенията, парите.

Когато Меркурий е в Скорпион

Скорпионът процъфтява в тъмнината – царството на тайните и лъжите, въпросите и отговорите, смъртта (метафорично) и трансформацията. Това е изключително любознателен знак, който никога не се задоволява с това, което просто лежи на повърхността. Скорпионът знае, че истинските „съкровища“ се намират, когато се задълбочим малко повече. Ето защо, докато Меркурий преминава през зодията, всички ние започваме да задаваме повече въпроси и да търсим скрити значения. Въпреки това може да не сме доволни от онова, което откриваме.

