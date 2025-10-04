IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Сладък салам с течен шоколад

Любим десерт

04.10.2025 | 11:06 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 100 г какаови бисквити
  • 100 г обикновени бисквити
  • 100 г масло
  • 100 г течен шоколад
  • 30 г нарязани лешници
  • пудра захар за поръсване

Приготвяне:

  • Разтопете маслото в малка тенджера. 
  • Натрошете бисквитите така, че да останат по-едри парчета. 
  • Сложете ги в купа. 
  • Добавете към тях маслото, течния шоколад и какаото. 
  • Хубаво разбъркайте. 
  • Накрая сложете ядките и отново разбъркайте. 
  • Пригответе си 1-2 листа хартия за печене.
  • Прехвърлете сместа върху хартията. 
  • Разпределете я равномерно, оформяйки продълговата форма. 
  • Навийте на руло хартията, стегнато и усучете краищата ѝ. 
  • Охладете шоколадовия салам в хладилник за няколко часа. 
  • Преди сервиране поръсете шоколадовия салам с пудра захар. 

