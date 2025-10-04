Рецептата Dnes: Сладък салам с течен шоколад

Съставки:
- 100 г какаови бисквити
- 100 г обикновени бисквити
- 100 г масло
- 100 г течен шоколад
- 30 г нарязани лешници
- пудра захар за поръсване
Приготвяне:
- Разтопете маслото в малка тенджера.
- Натрошете бисквитите така, че да останат по-едри парчета.
- Сложете ги в купа.
- Добавете към тях маслото, течния шоколад и какаото.
- Хубаво разбъркайте.
- Накрая сложете ядките и отново разбъркайте.
- Пригответе си 1-2 листа хартия за печене.
- Прехвърлете сместа върху хартията.
- Разпределете я равномерно, оформяйки продълговата форма.
- Навийте на руло хартията, стегнато и усучете краищата ѝ.
- Охладете шоколадовия салам в хладилник за няколко часа.
- Преди сервиране поръсете шоколадовия салам с пудра захар.
