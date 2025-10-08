Как да имаме изобилие в годината на Огнения Кон

На 17 февруари настъпва новата китайска година, която ще бъде под влиянието на Огнения Кон. Той ще властва до 5 февруари следващата година. Годината на Огнения Кон носи мощна, динамична и преобразяваща енергия. Според фъншуй има как да насочим тази сила към успех, изобилие и хармония.

Ето как.

Основни фъншуй насоки за Годината на Огнения Кон

1. Фокусирайте се върху юга

През 2026 г. южният сектор на дома или офиса е особено благоприятен, защото е свързан с елемента Огън. Тъй като Огънят и енергията на Коня си хармонират, тази зона подпомага успеха, това да бъдете забелязани и талантите ви да бъдат признати.

Как да я активирате:

Използвайте ярки цветове – червено, оранжево, лилаво.

Добавете източници на светлина – свещи, лампи.

Поставете символи на постиженията ви или цели, които сте си поставили – медали, грамоти, награди, mood board.

Премахнете безпорядъка, подреждайте редовно, за да може огнената енергия да циркулира свободно.

2. Контролирайте негативната енергия на севера

Северният сектор е под влиянието на елемента Вода, който е в конфликт с Огнения Кон. Тук е нужно внимание, за да не се засили напрежението.

Избягвайте водни елементи, като фонтани, аквариуми, огледала в северната част.

Ако северът е важен за вас, внесете Земен елемент – керамика или камък.

Металните тонове, като бяло, сребристо и предмети от метал, като звънчета, монети, ще помогнат да се уравновеси енергията.

