Как да имаме изобилие в годината на Огнения Кон

Тя ще настъпи през 2026

08.10.2025 | 06:00 ч. 4
Снимка: istock

На 17 февруари настъпва новата китайска година, която ще бъде под влиянието на Огнения Кон. Той ще властва до 5 февруари следващата година. Годината на Огнения Кон носи мощна, динамична и преобразяваща енергия. Според фъншуй има как да насочим тази сила към успех, изобилие и хармония.

Ето как. 

Основни фъншуй насоки за Годината на Огнения Кон 

1. Фокусирайте се върху юга 

През 2026 г. южният сектор на дома или офиса е особено благоприятен, защото е свързан с елемента Огън. Тъй като Огънят и енергията на Коня си хармонират, тази зона подпомага успеха, това да бъдете забелязани и талантите ви да бъдат признати. 

Как да я активирате:

  • Използвайте ярки цветове – червено, оранжево, лилаво.
  • Добавете източници на светлина – свещи, лампи.
  • Поставете символи на постиженията ви или цели, които сте си поставили – медали, грамоти, награди, mood board.  
  • Премахнете безпорядъка, подреждайте редовно, за да може огнената енергия да циркулира свободно.

2. Контролирайте негативната енергия на севера 

Северният сектор е под влиянието на елемента Вода, който е в конфликт с Огнения Кон. Тук е нужно внимание, за да не се засили напрежението.

  • Избягвайте водни елементи, като фонтани, аквариуми, огледала в северната част.
  • Ако северът е важен за вас, внесете Земен елемент – керамика или камък.
  • Металните тонове, като бяло, сребристо и предмети от метал, като звънчета, монети, ще помогнат да се уравновеси енергията.

