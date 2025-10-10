Есен, топло капучино, хубава книга и пухкава жилетка, какво по-хубаво в дълъг дъждовен ден?

Жилетката е една от онези класически дрехи в гардероба, които никога не излизат от мода – особено през есента. Топла, универсална и винаги елегантна, тя може да се носи по безброй начини – от небрежен ежедневен стил до изискан офис тоалет.

Най-стилните начини да носите жилетка през есента

Къса жилетка и дънки с висока талия

Късата жилетка е перфектният избор с дънки с висока талия. Добавете боти на ток или мокасини за перфектна визия.

Жилетка и рокля

За женствен и елегантен вид носете по-дълга жилетка върху рокля. Този стил е чудесен за по-топлите дни.

