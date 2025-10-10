4 антиоксиданта за дълголетие

С напредването на годините сякаш обръщаме повече внимание на тялото си, визията си. Забелязваме някои от първите признаци на стареенето.
Какво причинява стареенето?
Стареенето е сложен процес, повлиян от комбинация от генетични, екологични фактори и начин на живот. Точните механизми все още се изучават, но са идентифицирани няколко ключови фактора:
- Генетични фактори: Скъсяването на теломерите в хромозомите допринася за клетъчното стареене.
- Оксидативен стрес: Дисбаланс между увреждащите свободни радикали и защитните антиоксиданти.
- Клетъчно стареене: Стареещите клетки спират да се делят, но не умират, освобождавайки вредни вещества.
- Митохондриална дисфункция: Намалено производство на енергия в митохондриите на клетките с възрастта.
- Хормонални промени: Колебанията в хормоналните нива засягат различни функции на тялото.
- Възпаление: Хроничното възпаление е свързано със стареенето и свързаните с възрастта заболявания.
- Фактори, свързани с начина на живот: Начин на хранене, упражнения и излагането на токсини влияят върху стареенето.
- Натрупване на клетъчни увреждания: Клетките натрупват увреждания с течение на времето, нарушавайки функцията.
- Епигенетични промени: Промени в генната експресия без промяна на ДНК, повлияни от околната среда и начина на живот.
Все по-често чуваме думите стареене и дълголетие да се употребяват заедно с антиоксиданти. Антиоксидантите се считат за предпазен щит срещу свободните радикали и оксидативния стрес. Те представляват молекули, които са способни да неутрализират свободните радикали и по този начин да предпазват организма от увреждане на клетките.
