IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

4 антиоксиданта за дълголетие

Забавят процесите на стареене

10.10.2025 | 00:45 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

С напредването на годините сякаш обръщаме повече внимание на тялото си, визията си. Забелязваме някои от първите признаци на стареенето. 

Какво причинява стареенето?

Стареенето е сложен процес, повлиян от комбинация от генетични, екологични фактори и начин на живот. Точните механизми все още се изучават, но са идентифицирани няколко ключови фактора:

  • Генетични фактори: Скъсяването на теломерите в хромозомите допринася за клетъчното стареене.
  • Оксидативен стрес: Дисбаланс между увреждащите свободни радикали и защитните антиоксиданти.
  • Клетъчно стареене: Стареещите клетки спират да се делят, но не умират, освобождавайки вредни вещества.
  • Митохондриална дисфункция: Намалено производство на енергия в митохондриите на клетките с възрастта.
  • Хормонални промени: Колебанията в хормоналните нива засягат различни функции на тялото.
  • Възпаление: Хроничното възпаление е свързано със стареенето и свързаните с възрастта заболявания.
  • Фактори, свързани с начина на живот: Начин на хранене, упражнения и излагането на токсини влияят върху стареенето.
  • Натрупване на клетъчни увреждания: Клетките натрупват увреждания с течение на времето, нарушавайки функцията.
  • Епигенетични промени: Промени в генната експресия без промяна на ДНК, повлияни от околната среда и начина на живот.

Все по-често чуваме думите стареене и дълголетие да се употребяват заедно с антиоксиданти. Антиоксидантите се считат за предпазен щит срещу свободните радикали и оксидативния стрес. Те представляват молекули, които са способни да неутрализират свободните радикали и по този начин да предпазват организма от увреждане на клетките. 

Източник: 4 от най-важните антиоксиданта за дълголетие

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

антиоксиданти дълголетие здраве
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem