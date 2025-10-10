Връщаме се 100 години преди "Игра на тронове" с първия трейлър на "Рицарят на седемте кралства"

С идването на 2026 година, HBO отново ще ни отведе на приключение до Вестерос.

Телевизията представи първия трейлър на "Рицарят на седемте кралства" („A Knight of the Seven Kingdoms“) – предистория на "Игра на тронове" („Game of Thrones“). Шестсерийния драматичен минисериал ще дебютира на 18 януари.

Официалният синопсис гласи: „Век преди събитията от „Game of Thrones“ двама неочаквани герои бродят из Вестерос – младият, наивен, но смел рицар Сър Дънкан Високия и неговият дребен оръженосец Ег. В епоха, когато династията Таргариен все още владее Железния трон, а споменът за последния дракон не е угаснал, тези невероятни другари се изправят пред съдби, могъщи врагове и опасни приключения.“

"Рицарят на седемте кралства" е базиран на романите на Джордж Р. Р. Мартин от поредицата „Tales of Dunk and Egg“. В ролята на Сър Дънкан влиза Питър Клафи, а неговия оръженосец Ег, който всъщност е принц Егон Таргариен (различен от героите със същото име в "Домът на дракона" („House of the Dragon“), играе Декстър Сол Ансел.

В актьорския състав са още Фин Бенет, Бърти Карвел, Даниел Ингс, Танзин Кроуфорд, Сам Спруъл, Рос Андерсън, Едуард Ашли, Хенри Аштън, Юсеф Керкур, Даниел Монкс, Шон Томас, Том Вон-Лоуър, Стив Уол и Дани Уеб.

Сериалът е написан и продуциран от Джордж Р. Р. Мартин и Айра Паркър ("Домът на дракона"). Райън Кондал ("Домът на дракона"), Винс Жерардис, Оуен Харис и Сара Брадшоу също са изпълнителни продуценти. Адрина Смит („Lessons in Chemistry“, „Hanna“) ще режисира три от епизодите, а останалите три ще бъдат поверени на Харис, пише Variety.