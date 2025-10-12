От смесване на аромати до пране на грешни материи заедно, ето няколко грешки, които може би допускате, докато перете дрехи – и някои съвети за избягване на тези грешки:

Използване на твърде много перилен препарат

„Много хора не го осъзнават, но използването на твърде много перилен препарат всъщност може да има обратен ефект и да направи дрехите ви по-мръсни, отколкото са били, преди да ги сложите в пералнята“, каза пред HuffPost Джейми Адамс, споделяйки в Jamie’s Journey. „Излишният перилен препарат може да създаде твърде много пяна, която може да доведе до задържане на мръсотия и замърсявания по дрехите ви и във вътрешността на машината.“

По-новите перални машини обикновено използват по-малко вода от по-старите модели поради екологични причини, така че е особено важно да се постигне правилно съотношение.

„Когато машината няма достатъчно вода, за да изплакне перилния препарат, той залепва за влакната на дрехите ви“, обяснява Мишел Хансен от Practical Perfection. „С течение на времето това прави дрехите ви твърди и неудобни за носене.“ В допълнение към натрупването на остатъци, излишният перилен препарат може също да затрудни излизането на петна при пране. Така че, вместо да преценявате на око количеството перилен препарат, който използвате, не забравяйте да следвате указанията за марката и за вашата пералня и да използвате най-малкото препоръчително количество за прането.

Забравяте да изпразните джобовете си

Не забравяйте да проверите всеки джоб, преди да сложите дрехи в пералнята. Разхвърляни кърпички, червило, пастел, монети или ключове за кола могат да съсипят прането ви и дори пералнята ви.

Източник: 6 грешки, които съсипват прането