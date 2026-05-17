DARA лети към България, вижте парти кадри от самолета (ВИДЕО)

DARA, която донесе безпрецедентното първо място за България на "Евровизия" пътува към България. Заедно с целия си екип и организаторите от БНТ, тя ще кацне у нас към 18:10 часа. На Терминал 2 на летище "васил Левски" тя ще бъде посрещната и от фенове.

За първи път от 9 години една държава печели гласовете едновременно на зрителите и на журито. Нашето момиче подобри и рекорда на Норвегия от 2009-а за най-голяма разлика в точките между победителя и първия подгласник. Разликата между България и Израел е 173 точки.

Ние сме получили или зрителски, или жури вот, а в повечето случаи и двете, от всяка една от 35-те държави, имащи право на глас. DARA печели най-високите 12 точки и от въведеното тази година онлайн гласуване, известно като вот от „Останалата част от света".