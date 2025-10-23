Корейка тръгна да убива хлебарка с огнепръскачка и подпали блока

Жена, опитваща се да убие хлебарка с импровизиран огнемет, запали цял блок в Южна Корея. Пожарът е взел жертва, а други осем души са ранени.

Полицията заяви, че ще поиска ареста на 20-годишната жена, която обяснила, че опитала да убие хлебарката със запалка и спрей. По думите ѝ тя използвала този метод срещу вредителите и друг път. Но сега няколко от вещите в дома ѝ се запалили, пише Би Би Си. Полицията в северния град Осан заяви, че жената може да бъде обвинена в случайно запалване на пожар и причиняване на смърт по небрежност.

Жертвата на пожара е съседка, загинала, след като паднала от прозореца на жилището си при неуспешен опит да избяга пот пламъците. Става въпрос за китайска гражданка на около 30 години, която живеела на петия етаж на сградата със съпруга и двумесечното си бебе.

Когато разбрало, че е избухнал пожар, семейството подало през прозореца бебето си на мъж от съседния блок, преди да направи опит да се евакуира. Съпругът успял да се прехвърли през прозореца в съседна сграда, но жената паднала. Тя починала по-късно в болница от нараняванията си.

Изгарянето на хлебарки – с горелки или самоделни огнемети – се превърна в нов начин за премахване на домашните вредители, популяризиран от видеоклипове в социалните медии. През 2018 г. австралиец запали кухнята си, докато се опитвал да убие хлебарки със самоделен огнемет, направен от спрей за насекоми. /NOVA