Папараци обиждали брутално Кийра Найтли, за да предизвикат реакция от нея

Кийра Найтли призна, че по време на пика на славата си с „Карибски пирати“ буквално е „полудяла“ от натиска на папараците, които са обсадили живота ѝ и са следвали всяко нейно движение.

В интервю за The Times of London актрисата си спомня как фотографите не просто я преследвали, а ѝ крещели брутални обиди, докато се опитвали да предизвикат реакция.

„Най-често беше "к*рва", понякога "мръсница" — особено когато бях с някого, било то приятел, брат ми или баща ми. Опитваха се да ги провокират, за да ги накарат да ударят някой от тях — после да съдят и да изкарат пари", разказва Найтли.

Тя продължава: "Тогава започнаха и катастрофите — изкарваха хората от пътя, за да снимат "падналата актриса", защото това носеше още по-големи пари. А после Бритни си обръсна главата и стана: "Страхотно — можем да ги тласнем да направят нещо съвсем откачено.“

Притисната от непрекъснатото внимание, Кийра казва, че е преминала в „режим на оцеляване“.

„Започнах да нося едни и същи дрехи всеки ден — три еднакви чифта дънки, раирана тениска, ботуши. Дадох всичко останало“, допълва тя.

И не само това — тя съзнателно започнала да стои неподвижно, когато разбирала, че я следят.

„Буквално спирах да вървя. Стоях като вкаменена. Един ден стоях така пет часа. Ако още си там — аз няма да мръдна. В един момент за тях това вече не беше ценен кадър. Колко пъти можеш да напишеш "О, тя пак е със същите дрехи"? Или да пуснеш снимка как стоя на едно място? Омръзва“, обясява още актрисата.

Преследването станало толкова нетърпимо, че актрисата решила да спре да се снима напълно: „Семейството ми ме подкрепи. Казаха: "Просто се махни.“

Тя заминала първо за Лондон, после започнала да пътува из Европа с влакове — без никой да я разпознае.

„Бях много добра. Музеи, влакове... никой не очаква да те види там. Бях доста разпиляна на вид, което също не биха очаквали. Просто не осъществяваш зрителен контакт, навеждаш се леко — направо се плъзгаш“, казва тя с усмивка.

Кийра е била едва на 18, когато Disney пуска първия филм от поредицата „Карибски пирати“, който я превръща в световна звезда. Миналата година тя призна пред The Times, че славата е дошла на „твърде висока цена“ — че е била преследвана от мъже, а най-ужасяващото било, че хората ѝ казвали, че го заслужава, защото е известна.

„Беше брутално време да си млада жена под прожекторитe“, каза тогава актрисата, цитирана от Variety.

Днес Найтли отново е на екран — този път в оригиналния филм на Netflix „The Woman in Cabin 10“, който вече се излъчва в платформата.