В Хърватия: Депутатите да се тестват за наркотици веднъж годишно

Злоупотребата с наркотици е предизвикателство за обществото

25.10.2025 | 03:40 ч.
Марин Милетич, депутат от опозиционната консервативна партия “Мост” в Хърватия предложи всички 150 членове на хърватския парламент да бъдат тествани за наркотици веднъж годишно без предупреждение, съобщи хърватската новинарска агенция ХИНА.

Милетич представи предложението вчера по време на дебат по промените в Наказателния кодекс, Закона за наказателното производство и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.

Опозиционерът подчерта, че злоупотребата с наркотици е едно от ключовите предизвикателства пред сигурността и обществото в Хърватия, като наркодилърите са една от най-големите злини, съсипващи не само младите хора, но и цели семейства.

Измененията в Наказателния кодекс предвиждат повишаване на минималната присъда лишаване от свобода за незаконно производство и търговия с наркотици от една на три години. / БТА

Хърватия народни пресставители тест за наркотици
