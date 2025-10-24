Алън Хамел прави всичко възможно да запази жив спомена за Сюзън Самърс.

Две години след смъртта на незабравимата актриса, която си отиде на 76 години, съпругът ѝ и неин партньор вече повече от половин век разкрива пред People, че започва да осъществява тяхна обща идея, обсъждана от десетилетия.

„Очевидно Сюзън беше обичана не само от семейството си, но и от милиони хора по света. Едно от нещата, по които работим, е изключително интересен проект — Suzanne AI Twin (AI близнак на Сюзън)“, споделя Хамел.

Той вече е представил демо версията на изкуствения интелект на конференция по-рано тази година и описва резултата като „перфектен“.

„Това беше Сюзън. Зададох ѝ няколко въпроса и тя ми отговори — мен и всички останали буквално ни остави без думи. Когато гледаш готовия вариант до истинската Сюзън, не можеш да различиш коя е реалната и коя е AI. А аз бях със Сюзън 55 години — познавам всяка черта от лицето ѝ. И дори за мен разликата е невидима“, разказва той.

За да се постигне максимално автентично присъствие, дигиталната Самърс е „обучена“ с всичките ѝ 27 книги и стотици интервюта.

„Така че е готова да отговаря на всякакви въпроси — отговорите вече са в нея“, казва Алън.

Той обяснява, че идеята за подобен проект е обсъждана между тях още от 80-те години, след разговори с изобретателя и футурист Рей Курцвейл.

„Бяхме приятели с Рей вече над 30 години. Бил Гейтс го е наричал най-умния човек на планетата — и е прав. Още тогава Рей ни разказа за това, което предстои. Отне десетилетия, но знаехме, че денят ще дойде. И всъщност идеята беше на Сюзън. Тя каза: "Трябва да го направим. Ще бъде интересно, но и полезно за феновете ми и хората, които четат книгите ми — те искат информация за здравето си." Искам да изпълня нейното желание“, продължава Хамел.

Първият му разговор с дигиталната версия на съпругата му бил „леко странен“ в началото, признава той, „но след две-три минути вече забравил, че говори с изкуствен интелект и свикнал веднага.“

Хамел споделя, че първоначално се е тревожел как ще реагира семейството им: „Много ми олекна, че приеха идеята с ентусиазъм. Казаха ми: "Ще дойде моментът, в който това няма да изглежда странно, а просто ще е нов начин да общуваме с хората, които сме обичали.“

Той дори е предлагал на комисията на Kennedy Center Honors — чийто член е — да включат Сюзън Самърс сред тазгодишните почетени личности.

„Казаха ми, че наградите са само за живи хора. Аз им отвърнах: "Знам, но Suzanne AI е бъдещето. А бъдещето е сега." За жалост не успях да ги убедя, макар че щеше да е невероятен момент — тя заслужаваше да бъде там", допълва още той.