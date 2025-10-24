IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Деми Мур - секси след 60-те и на корицата на списание Glamour

Актрисата живее живота си отвъд всякакви правила и норми

24.10.2025 | 20:23 ч. 5
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Тя е от жените, които не се спират пред нищо, за да постигнат това, което искат

Тя е актриса с много лица, жена със силен характер и майка на три деца

Носителка на „Златен глобус“ и „Изборът на критиците“, тя направи истинска революция с филма „Веществото“, бе на крачка и от спечелването на „Оскар“ за тази роля

Тя е Деми Мур – Жена на годината на списание Glamour за 2025 г.

С уникална фотосесия за корицата на списанието, Мур позира пред Томъс Уайтсайд, по-уверена от всякога. Облечена е в рокля на Harris Reed – черно изрязано бюстие и разкроена долна част във формата на клетка.

Интервюто е озаглавено „Дзенът на Деми Мур“, метафора за начина, по който се развива живота ѝ, за жената, в която се превръща и която е днес, след много вътрешни борби със самата себе си, след силна любов, силна мъка, много труд и упорита работа.

Дали днес е намерила своя дзен или всеки ден се стреми към него – и в двата случая, тя се чувства благодарна и щастлива в собствената си кожа.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

деми мур
