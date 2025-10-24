"Цар Плъх" с видео премиера на нестандартно парче "Погледни насам"

След шумния дебютен албум „Най-после тишина“, който влезе в Spotify Viral Top 50 Bulgaria още в първата си седмица, алтернативната рок/метъл група "Цар Плъх" се завръща с неочаквано парче - „Погледни насам“, чието видео излиза днес. Парчето привлече внимание още преди официалната си премиера и грабна голямата награда на конкурса на БНР „Пролет“ 2025 за нова българска поп и рок музика.

„Искаме да покажем, че попът може да бъде дълбок, тъмен и честен. Няма нужда да избираш между тежки китари и синтезатори, между ъндърграунд и мейнстрийм. Музиката е там, където е истината“, споделят от групата.

Официалната премиера на видеото към песента е днес, петък, 24 октомври, а режисьор на клипа е Петър Тухчиев.

Новата песен на групата ще бъде представена официално на 15 ноември в Mixtape 5 (A-side), София на най-големия концерт, който групата е подготвяла до момента. На сцената заедно с тях ще се качат Scarlet, младата и обещаваща банда. Освен премиерата на сингъла, "Цар Плъх" ще изсвирят и няколко неиздавани досега парчета, които феновете ще имат шанс да чуят за първи път на този концерт. Специално за събитието групата подготвя атрактивно светлинно и визуално шоу.