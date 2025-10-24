MAN България подкрепя BOSCH PRO TOUR 2025 със съвместна демонстрация в София

Германският производител на товарни автомобили MAN се включва в едно от най-значимите събития за сезона в индустриалния сектор у нас - BOSCH PRO TOUR 2025. Изложението е част от европейското Roadshow на Bosch, посветено на новите технологии и професионалното оборудване в света на инструментите. Над 800 професионални инструменти, консумативи, измервателна техника и иновации очакват посетителите на 31 октомври 2025 г. от 10:00 до 15:00 часа в офиса на Каммартон България в гр. София, ул. „Веселин Ханчев“ №2.

Включването на MAN е част от стратегическо партньорство на двете водещи германски марки. MAN и Bosch отново обединяват своите усилия и висока експертиза, за да предоставят устойчиви решения на българския бизнес. MAN Truck & Bus осигурява влекач, теглещ специалното ремарке на Bosch – разтегателна платформа, която ще се превърне в мобилен шоурум с площ от над 200 m². В допълнение на интригуващата конфигурация MVB Truck & Bus Bulgaria ще изложи два модерни лекотоварни автомобила MAN TGE, които могат да бъдат разгледани до демонстрационните щандове на Bosch.

„За нас е удоволствие да бъдем част от инициативата на Bosch, защото и двете компании споделят еднакви ценности – иновации, надеждност и професионализъм. BOSCH PRO TOUR 2025 е чудесен пример как технологиите на водещи производители могат да се съчетаят в реална демонстрация на ефективност и качество. Участието на MAN България в това събитие е част от нашата мисия да бъдем близо до бизнеса и да представяме решения, които улесняват ежедневната работа на професионалистите“, коментира Григорий Карайков, изпълнителен директор на MVB Truck & Bus България, официалният вносител на MAN Truck & Bus SE за България.

Посетителите на BOSCH PRO TOUR в София ще имат възможност да разгледат мобилния шоурум на Bosch, трите демонстрационни зони с индустриално оборудване и двата вана MAN TGE – съчетаващи мощност, комфорт и ефективност в едно. Чисто новата архитектура на бордова мрежа на MAN TGE не само позволява нови системи за подпомагане на шофьора, но също така подобрява киберсигурността и мобилното използване на бъдещите дигитални услуги. Моделът предлага изобилие от нови комфортни функции, като ново проектираното арматурно табло или дигитален инструмент с голям дисплей за интуитивно управление на функциите на превозното средство и Infotainment системата за информация и развлечение MAN Media Van.

В рамките на събитието гостите ще се запознаят и с възможностите за конфигурация на товарните автомобили MAN, както и сервизното обслужване, които предлага MVB Truck & Bus Bulgaria в страната. Предлагащ отлични решения за бизнеса MVB Truck & Bus Bulgaria е доказан партньор на компании в различни професионални сфери, търсещи надеждност, гъвкавост и висока ефективност при ежедневната си работа за транспортни и сервизни нужди.

Събитието ще предложи атрактивни демонстрации на нови технологични решения, ексклузивни оферти състезания и томболи с приятни изненади. BOSCH PRO TOUR 2025 е отворено за партньори, клиенти и професионалисти от индустриалния сектор, които искат да се запознаят с най-новите решения на Bosch и MAN, насочени към по-ефективен и устойчив бизнес.