Дженифър Лорънс осъзнава, че "преди е била досадна"

Дженифър Лорънс призна, че все по-често се притеснява да говори с медиите, когато промотира филмите си.

В интервю за The New Yorker носителката на „Оскар“ споделя, че след 15 години под светлините на прожекторите всеки разговор с пресата ѝ тежи: „Всеки път, когато давам интервю, си мисля: "Не мога да си го причиня отново." Имам чувството, че губя контрол над занаята си, щом се наложи да правя промоция на филм.“ Когато темата се насочила към старите ѝ интервюта, актрисата направо се свила от срам: „О, не. Толкова съм хиперактивна. Толкова е срамно.“

Макар в началото публиката да я обичаше заради откровения ѝ, самоироничен стил, с времето онлайн настроенията се обърнаха и мнозина започнаха да я обвиняват, че е „фалшива“.

„Истинска бях, или поне такава, каквато тогава бях — но това беше и защитен механизъм. Просто бях като: "Аз не съм като онези! Аз си излагам душата пред всички, дори ще кажа, че… си цапам гащите всеки ден!" Гледам старите си интервюта и си мисля: "Тая е досадна!" Напълно разбирам защо хората са се изморили от нея. И да, имитацията на Ариана Гранде в „Saturday Night Live“ беше точно в десетката“, признава Лорънс.

В скеч от 2016 г. на „Celebrity Family Feud“, предаването осмя Лорънс чрез Гранде, която изрича реплики като: „Аз съм просто лакомник, обожавам Pringles! Ако никой не гледа, мога да изям цяла кутия!“

„Положението стана нетърпимо. Не чувствах, а знаех, че бях отхвърлена — не заради филмите си, не заради политическите ми възгледи, а заради мен самата, заради личността ми“, призна актрисата, цитирана от Variety.

Лорънс вече е разказвала, че след като е заснела 16 филма за шест години — поредица, от която доста се провалят в боксофиса — е решила да си даде двугодишна почивка от Холивуд.

„Мисля, че всички се бяха изморили от мен. Аз самата се бях изморила от себе си. Беше стигнало до там, че нищо не правех както трябва. Ако мина по червения килим, ще е: "Защо не избяга?“, каза тя пред Vanity Fair през 2021 година.