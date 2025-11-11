Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Среща с нов човек ще ви постави пред труден избор: дали да се хвърлите в поредната любовна авантюра или да предпочетете еднообразието, в което живеете към момента. Опитайте да си представите всички последствия преди да решите как да постъпите с настоящата си връзка, в която като че ли бурните чувства отдавна са угаснали.

Телец

Не е изключено да ви изпълни силно желание да се свържете с предишното си гадже, спомняйки си, че всъщност не вие сте прекъснали връзката. Според едно твърдение „не се влиза в една и съща река два пъти“, но не пречи да опитате. Животът е шарен и не е лишен от приятни изненади, които се случват даже в любовта.

Близнаци

Щом се скарате с любимия човек, започвате да си спомняте за предишното гадже. Отмине ли „бурята“, забравяте за известно време старите преживявания. Не бъдете максималисти. И с предишния/ната сте се карали като в крайна сметка се е стигнало до раздяла. Нали не искате пак да ви се случи?

