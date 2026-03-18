Джос Стоун вдига втора сватба, този път в... гората

Джос Стоун май ще вдига втора сватба през 2026 г. 38-годишната певица се омъжи за Коди ДаЛуз през октомври 2023 г. Двамата направиха малка церемония, а сега планират голяма сватба в гората.

"Ние сме заедно от около 6 години, женени от 2. Ние ще направим друга сватба, защото ние имахме 3-минутна церемония в "Music Row" в Нашвил. Ще бъде тази година, някъде в гората", издаде изпълнителката пред "Hello!".

Джос добави, че иска денят да се усеща специален, тъй като сега децата ѝ могат да са част от него.

"Мисля, че е забавно, особено сега, когато имам децата си, защото сега те могат да са част от това", коментира още тя.

