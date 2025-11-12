Майкъл Джексън с нов рекорд от отвъдното

Кралят на поп музиката Майкъл Джексън продължава да пише история, дори 16 години след смъртта си. Той се превърна в първия певец с шест десетилетия присъствие в Топ 10 в класациите след завръщането там на хита му Thriller.

Хитът от 1982 г. Thriller се завърна в Топ 10 на Billboard Hot 100, изкачвайки се на десето място от 32-ро, веднага след периода на Хелоуин.

Това впечатляващо постижение потвърждава безспорната вечност на Джексън, като го превръща в първия артист в историята, който постига успехи в Топ 10 в шест различни десетилетия, от 70-те до днес. С този нов рекорд Джексън изпревари Анди Уилямс, който почина през 2012 г. и държеше рекорда за пет десетилетия.

Thriller - легендарната песен, която първоначално достигна номер 4 през 1983 г., сега събра 14 милиона стрийма и 9,3 милиона радиослушания.

Както съобщава Variety, сензационното завръщане на Thriller в класацията Billboard Hot 100 съвпада с неотдавнашното пускане на трейлъра за дългоочаквания биографичен филм Michael. Той се очаква да излезе през април догодина.