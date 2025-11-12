Юпитер стана ретрограден, какво ни очаква?

Планетата на късмета Юпитер започна ретроградното си движение в Рак на 11-ти ноември и то ще продължи 4 месеца - до 11-ти март 2026 година. През периода може да очакваме фини, но могъщи промени. Ще преценим къде сме влагали прекалено много усилия, ще се изправим лице в лице с неудобни истини относно границите ни и ще си припомним, че истинската любов не бива да ни оставя емоционално празни и наранени. Ето какво да очаква всяка зодия, според американския "Cosmopolitan".

Овен

Правят проверка на емоциите си. Ретрограден Юпитер насочва вниманието им към личчния живот, семейството, дома. Те желаят безопасност в тези сфери, но не знаят как да я постигнат. Учат, че независимостта не означава изолация. В началото на януари ще бъдат тествани - дали балансират между кариерните амбиции и нуждата от почивка. Да не се претоварват, за да докажат колко ценни са. До 26-ти февруари вече ще са възстановили своята увереност. Енергията и целите им най-сетне се сливат.

Телец

Думите им имат емоционално тегло през този сезон. Между 17-ти ноември и 15-ти декември Юпитер ги окуражава да са по-искрени в комуникацията, особено с роднини, близки приятели и половинката. Учат, че мекотата и нежността не разводняват посланието им. А го правят запомнящо се. В началото на януари да очакват момент на истина, който внася яснота. До средата на февруари ще усетят, че социалният им живот цъфти. Свързват се с хора, които усещат като свой дом.

Близнаци

Ново начало във финансов план и що се касае до емоционалните ценности. В началото на периода ще се замислят колко се раздават - емоционално, финансово, духовно. На 17-ти ноември казват какви са границите им. А в началото на януари ще бъдат тествани - дали ги спазват. Увереността им се завръща на 17-ти февруари - благословена ще е кариерата им. Да кажат "не" им влияе добре - така след време ще бъдат възнаградени.

За останалите четете в teenproblem.net