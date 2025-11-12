Дженифър Лорънс и Ема Стоун ще правят филм за Мис Пиги

Дженифър Лорънс и Ема Стоун обединяват сили за нов филм, посветен на легендарната Мис Пиги. Двете актриси са продуценти на първата самостоятелна лента за героинята от „Мъпетите“ (“The Muppets“), като сценарият ще бъде написан от носителя на награда „Тони“ Коул Ескола. Проектът бележи първия соло филм за прочутото женско прасе, откакто Джим Хенсън я представи за първи път в „Шоуто на Мъпетите“ (“The Muppet Show“) през 1976 година.

Новината за проекта първо изтече, когато звездата от „Умри, моя любов“ (“Die My Love“) сподели в подкаста "Las Culturistas", че двамата с Ема Стоун не само ще продуцират филма, но и се надяват да участват в него.

В скорошно интервю за "The Tonight Show" Лорънс разкри и какво я е вдъхновило да започне работа по проекта.

„Всичко започна по време на локдауна. Една от най-близките ми приятелки, която няма нищо общо с киното, повдигна въпроса – това беше времето, когато набра популярност и т.нар. "кенсъл култура", нали знаете… всички си стояхме по домовете, а "лошите хора" биваха "затваряни’ в социалния затвор", спомня си актрисата.

Лорънс разказва, че тогава приятелката ѝ отбелязала: „Мис Пиги е истинска феминистка икона. Колко забавно би било, ако "канселират" Мис Пиги.“

„Не казвам, че това ще е сюжетът на филма, но точно тази шега задвижи зъбните колела“, уточнява Дженифър

Актрисата добавя, че въпреки дългогодишната слава на героинята, досега не е съществувал самостоятелен филм за нея.

„Никога не е имало проект, посветен само на Мис Пиги. Така че аз просто започнах да го развивам. Но Ема Стоун е истинският Мъпет-маниак. Тя е като акула — страшно умна и безмилостно организирана. Аз съм по-скоро човекът с идеите. Отидох при нея и казах: "Какво правим оттук нататък?" И сега Коул пише сценария, а двамата са просто перфектни“, обяснява тя.

Мис Пиги, която започва кариерата си като пеещо прасенце в хор от „Шоуто на Мъпетите“ през средата на 70-те, постепенно се превръща в една от централните фигури на поредицата и до края на десетилетието вече е абсолютна икона. Макар Кърмит Жабока да е официалният звезден герой, Пиги отдавна му е откраднала прожекторите – и сърцата на публиката.

Проектът за нейния соло филм идва в годината, в която „Мъпетите“ отбелязват своя 70-и юбилей. Празничният период беше ознаменуван и от новината, че „Шоуто на Мъпетите“ ще получи модерна версия, продуцирана от Сет Роугън и Евън Голдбърг чрез тяхната компания Point Grey Pictures.

Според Deadline, Disney+ вече е поръчал телевизионно събитие с гост-звезда Сабрина Карпентър, което ще излезе през 2026 г. и ще отбележи 50-годишнината на оригиналното класическо шоу.

Сега остава само един въпрос. Готов ли е светът за завръщането на иконата Мис Пиги?