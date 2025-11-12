Дженифър Лорънс: Кортни Кардашиян е ужасно досадна!

Дженифър Лорънс продължава да следи семейство Кардашиян, но явно е напълно изчерпала търпението си към най-голямата сестра. Актрисата обяви, че Кортни Кардашиян е „по-дразнеща от всякога“.

Звездата от „Умри, моя любов“ („Die My Love“) направи острия коментар по време на тест с детектор на лъжата за Vanity Fair, публикуван в петък. По време на интервюто партньорът ѝ във филма, Робърт Патинсън, я попита дали любимата ѝ сред Кардашиян е Клои.

„Да“, потвърди Лорънс — и веднага, без дори да бъде подтиквана, добави, че е крайно изморена от поведението на Кортни.

„Тя е станала ужасно досадна. Все трябва да прави някакви големи изявления за всичко в живота си. Например — не е нужно да ни казва, че "повече няма да носи тоалети. Просто не ги носи. Не е нужно да го обявява“, каза актрисата.

Лорънс и Патинсън в момента са в разгара на промо турнето за новия си филм, който излезе вчера, и актрисата вече направи серия от заглавия с изказванията си.

Кортни Кардашиян все още не е коментирала думите на Лорънс — но, както отбелязаха феновете онлайн, „тя вероятно ще направи официално изявление за това съвсем скоро“.