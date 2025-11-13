Великолепната петорка пловдивски художници се събира посмъртно

Голяма изложба "МОНУМЕНТАЛНИТЕ. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града" организира Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив, в партньорство с Община Пловдив. Тя е в чест на 90-годишнините от рождението на Георги Божилов-Слона и Димитър Киров, както и в памет на Енчо Пиронков, който си отиде през юни тази година. Откриването е утре, 13 ноември, от 18.00 часа в галерия "Капана" в Града под тепетата. Куратор на изложбата е Светлана Куюмджиева, а автори на графичния и изложбения дизайн са Никол Дечева и Красимир Ставрев – студио "Пункт".

В "Монументалните" са включени творби на Йоан Левиев (1934 – 1994), Димитър Киров (1935 – 2008), Георги Божилов-Слона (1935 – 2001), Христо Стефанов (1931 – 2013) и Енчо Пиронков (1932 – 2025). Показани са фотоси и проекти на техни монументални стенописи, които красят емблематични сгради в Пловдив и с годините са се наложили като някои от най-разпознаваемите символи на града.

Познати като "пловдивската петорка" и като "великолепните", петимата автори в изложбата са най-ярките герои от периода на 60-те и 70-те години в процесите на "размразяване" на художествената сцена в България, които протичат тогава.

Петимата пловдивски живописци са определяни като "бохеми", "революционери" и дори като "школа",

която се отличава на общия фон на дирижираното от властта изкуство и на тематичните общи изложби. Близките приятелски отношения помежду им, плодотворното съревнование, благоприятните за периода условия за изява, относително свободното пространство в любимия Пловдив създават около тези художници красива митология.

Изложбата представя обичаните и познати пловдивски автори в по-малко позната светлина – като монументалисти. За първи път пред публика се показва в оригинал част от колекцията с проекти за монументални произведения, която се съхранява в Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив.

Заслуга на "петорката" е до голяма степен Пловдив да бъде признат като център на монументалните изкуства. Произведенията им малко или много са отражение на тематичността, тенденциите и общата политика на времето. Техният размах, вкус и творческо виждане определят и до днес градската среда на Пловдив, отбелязва Plovdiv.bg.