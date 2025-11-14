IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дженифър Анистън проговори за новия си: Много е специален

Изповед от актрисата

14.11.2025 | 22:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Дженифър Анистън проговори открито за новия си любим Джим Къртис и най-хубавите му качества. 56-годишната актриса нарече 50-годишния хипнотизатор "много специален". Тя каза още, че той е "много нормален".

"Хипнотизмът e едно от многото неща, които той прави. Той е доста необикновен и помага на много, много хора. Той е много специален, много нормален и много добър, и иска да помогне на хората да се излекуват, да преминат през травмата си и стагнацията - и към яснота. Красиво нещо е, на което да отдадеш живота си.", коментира звездата пред "Elle".

звезди Дженифър Анистън Джим Къртис връзка двойка
