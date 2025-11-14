Хейли Бийбър иска второ дете

Хейли Бийбър може съвсем скоро да разшири семейството си. В разговор с GQ 28-годишната предприемачка в света на красотата намеква, че е възможно да посрещне още едно дете. Хейли, която e е майка на 15-месечния си син Джак Блуз от съпруга си Джъстин Бийбър, казва пред изданието, че втория път би била „много по-подготвена“ за бебе.

„Не мисля, че има нещо, което някой може да ти каже за това, което някога ще те подготви, докато не го преживееш сама. Но се чувствам много по-подготвена да го направя отново, отколкото колко неподготвена се чувствах първия път“, казва тя за майчинството. Тя добавя: „А според мен лично има толкова много неизвестни, но толкова много се случва, толкова много се променя и ти самата еволюираш по напълно нов начин — начин, за който никога не би могла да бъдеш подготвена, докато не го преживееш.“

Основателката на марката Rhode казва, че не се срамува да признае, че има помощ в грижите за Джак. В подкаста "In Your Dreams with Owen Thiele" Хейли разказва колко много разчита на хората около себе си.

„Имам помощ. Имам пълноценна помощ и изобщо не ме е срам да го кажа, никога не бих се скрила зад това, защото нямаше да мога да имам кариерата си и да правя това, което правя, без тази помощ, и съм много благодарна за това“, казва тя. „Ако не е с мен, е с баща си. Винаги е със семейството си — или с някой от нас, или с кръстниците си", допълва тя, визирайки 31-годишния изпълнител.

Хейли казва още пред Оуен Тийли, че определено иска още деца след раждането на Джак.

„Знам, че искам повече от едно“, споделя тя.

После не спира да говори за любовта си към майчинството.

„Винаги съм знаела, че искам да бъда майка. Откакто бях малко момиче, винаги съм си представяла, че ще имам деца. Знаеш ли кое е забавно? Колкото по-голяма ставам и сега, когато вече имам дете, мисля, че всяко решение, което човек взема — да има или да няма деца — е напълно прекрасно“, разказва тя.

Според модела майчинството не е било без предизвикателства — да роди първото си дете на 27 години е било „стряскащо“.

„Мисля, че имах страхове около това. Не знаех какво да очаквам. Но когато вече са тук, просто вървиш ден по ден. И всеки ден научавам как да бъда майка, какво е най-добро за сина ми и какво е най-добро за мен като майка“, споделя тя.

Тя допълва, че двамата с Джъстин планират да споделят любовта си към пътуванията и с малкия Джак, защото и без това прекарват много време на път и искат да го включат в този ритъм.

„Мисля, че искам той да расте на различни места. Мисля, че сме големи пътешественици като семейство и бяхме такива още преди да го имаме. Така че просто искам да расте, докато пътува — честно казано, така съм израснала и аз, обожавам този факт. Научих толкова много“, казва Хейли, цитирана от People.