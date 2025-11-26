Защо въглищата ще останат преходно гориво?

Войната в Украйна, санкциите срещу големите производители на енергия, регионалната нестабилност и несигурността във веригата за доставки издигнаха енергийната сигурност на преден план в политическите и икономическите програми по целия свят. За някои държави този подновен фокус означава, че въглищата ще останат част от енергийния микс за по-дълго, отколкото мнозина очакваха. По-специално, много бързо развиващи се азиатски икономики и население може да продължат да разчитат на въглища, тъй като енергийните им нужди нарастват – поне докато се появи сравнително сигурна и достъпна алтернатива, пише за TNI Анна Микулска, старши вицепрезидент и ръководител на отдел "Изследвания и стратегическо разузнаване" в CGCN Group.

В голяма част от Азия въглищата продължават да превъзхождат други горива като източник на топлина и електричество. Четирите А на енергийната сигурност – наличност, достъпност, достъпност и приемливост – обясняват защо въглищата остават толкова дълбоко вкоренени, въпреки че много страни изразяват стремежа си да преминат към други енергийни източници.

1. Наличност

Развиващите се азиатски страни притежават близо една трета от световните запаси и ресурси от въглища. Тъй като продължава да се строят и планират нови въглищни мини и електроцентрали, регионът е готов да запази водещата си роля в световното производство на въглища.

2. Достъпност

Когато въглищата са налични на вътрешния пазар, те обикновено са много по-евтини от други непостоянни източници на топлина или електроенергия. Съществуващата инфраструктура намалява капиталовите разходи, а когато са необходими нови съоръжения, те са сравнително прости и евтини за изграждане. Това ценово предимство прави въглищата особено привлекателни за развиващите се икономики, които се стремят да разширят достъпа си до енергия, без да подкопават растежа.

3. Достижимост

Въглищата могат да се транспортират чрез нискотехнологична инфраструктура – ​​кораби, железопътни линии или камиони – и да се съхраняват на открито с минимални загуби. За разлика от природния газ или петрола, те не изискват специализирани танкери, тръбопроводи, терминали за внос или високотехнологично оборудване като слънчеви панели или вятърни турбини. Тази логистична простота прави въглищата практичен и надежден вариант за страни, които нямат сложна (и скъпа за изграждане) енергийна инфраструктура.

4. Приемливост

Сред четирите „А“-та, „приемливостта“ е най-нюансираната. В основата си тя се отнася до общественото приемане на даден енергиен източник. В развиващите се страни в Азия, където енергийната сигурност е приоритет поради стремежите за икономически растеж, вътрешната наличност на въглища – съчетана със способността им да осигуряват електричество, топлина и работни места – ги прави политически и социално приемливи. Както отбелязах другаде, енергийните източници, които подкрепят икономическия растеж и заетостта, са склонни да поддържат местната легитимност, дори на фона на екологични проблеми.

Специализиран подход към енергийния преход

Енергийната сигурност се превърна в универсален проблем, но тя е особено важна в страни, преживяващи бърз икономически и демографски растеж. Надеждната и достъпна енергия е от съществено значение за измъкването на милиарди хора от енергийната бедност. В свят, движещ се към деглобализация , все повече държави се насочват към вътрешни източници на енергия, като ценят достъпността и достъпността също толкова, колкото и устойчивостта.

За мнозина въглищата ще продължат да изпълняват тази роля. Те остават най-географски разпръснатият енергиен ресурс на Земята. С течение на времето, с развитието на други технологии, с превръщането им в по-надеждни или по-достъпни, преходът от въглища ще се ускори. Държавите със силен слънчев потенциал биха могли да преминат директно от въглища към слънчева енергия, особено ако дългосрочното съхранение на енергия, подобренията в мрежата или други решения смекчат прекъсванията. Други може да видят природния газ като преходно гориво, след като пазарите се задълбочат, инфраструктурата се разшири и диверсификацията на доставките намали геополитическия риск.

Ключовият момент е, че няма един-единствен, универсален път към енергийния преход. Траекторията на всяка страна ще зависи от нейната уникална комбинация от ресурси, инфраструктура и политически и развойни ограничения. Разбирането на тези нюанси – и трайната привлекателност на въглищата през призмата на Четирите „А“ – е от съществено значение за изработването на прагматични, справедливи и в крайна сметка успешни стратегии за енергиен преход. В голяма част от развиващите се страни в Азия това ще означава да се третират въглищата не просто като пречка, а като отправна точка – и да се разработват политики, които постепенно правят алтернативите конкурентоспособни на място, а не само на хартия.