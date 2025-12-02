Замразиха краката на статуя на Павароти за ледена пързалка, вдовицата му побесня

Италиански кмет се извини на семейството на оперната звезда Лучано Павароти, след като град Пезаро замрази краката на статуя в чест на покойния певец за коледна ледена пързалка.

Вдовицата на певеца, Николета Мантовани, заяви пред местните медии, че е "ядосана и разстроена" от това, което тя нарече опит да се "осмее" покойният ѝ съпруг.

Временната ледена пързалка е построена в центъра на градския площад, оставяйки статуята на Павароти до коленете в лед и заобиколена от стени от плексиглас.

In Pesaro, the statue dedicated to opera singer Luciano Pavarotti ended up trapped in the ice skating rink. Not content with this, the mayor invited citizens to "high-five" the statue while skating, sparking protests from Pavarotti's widow. Nov 26, 2025 pic.twitter.com/6j4VjQ5bqU — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) November 26, 2025

В отговор Бианчини каза, че не е искал да обиди никого и призна, че неговият съвет е "направил грешка".

Преди откриването ѝ на 29 ноември, кметът Андреа Бианкани публикува редактирано изображение на статуята на Павароти, играеща хокей на лед, с хаштага #DaiUnCinqueAPavarotti, което се превежда като "Дай пет на Павароти".

"Не очаквах, че един град ще позволи подобно отношение към паметта и образа на човек, който направи Италия велика по света", каза Мантовани пред местния вестник Il Resto del Carlino.

Тя обвини общината, че е взела "лошо изпълнено, абсурдно решение".

Потребители онлайн обаче отбелязват, че ако Павароти е бил жив, най-вероятно е щял да се засмее и да прости на общината за случилото се.

Бронзовата статуя в реален размер беше официално открита в Пезаро през април 2024 г., в присъствието на Мантовани и дъщерята на двойката, Алис.

Семейство Павароти често почиваше в Пезаро, където оперният певец имаше вила и беше почетен гражданин.

Бианчини каза пред Il Resto del Carlino, който нарече инцидента "Павароти на лед", че когато първоначално са му били представени плановете за ледената пързалка, е бил уверен, че статуята на Павароти няма да бъде пипната и че едва по-късно е разбрал, че проектантите са били принудени да променят конструкцията си.

Той каза, че няма да е възможно да се демонтира пързалката или да се премести статуята на този късен етап, но настоя, че това "няма да се повтори".

Павароти е италиански тенор и е широко известен като една от най-успешните оперни звезди на всички времена.

Неговите изпълнения в концертите "Тримата тенори" са гледани по целия свят, както и неговото изпълнение на "Nessun Dorma" от "Турандот" на Пучини, което той изпълнява на Световното първенство по футбол през 1990 г. в Италия.

Последното му изпълнение е на откриването на Зимните олимпийски игри в Торино през февруари 2006 г.

Той умира на следващата година на 71-годишна възраст, след като е диагностициран с рак на панкреаса.

Павароти оставя след себе си четири дъщери от двата си брака. Мантовани е втората му съпруга. Тя се омъжва повторно за финансовия съветник Алберто Тинарели през 2020 г.