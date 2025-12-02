IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Замразиха краката на статуя на Павароти за ледена пързалка, вдовицата му побесня

Николета Мантовани заяви пред местните медии, че е "ядосана и разстроена"

02.12.2025 | 14:25 ч. 1
Италиански кмет се извини на семейството на оперната звезда Лучано Павароти, след като град Пезаро замрази краката на статуя в чест на покойния певец за коледна ледена пързалка.

Вдовицата на певеца, Николета Мантовани, заяви пред местните медии, че е "ядосана и разстроена" от това, което тя нарече опит да се "осмее" покойният ѝ съпруг.

Временната ледена пързалка е построена в центъра на градския площад, оставяйки статуята на Павароти до коленете в лед и заобиколена от стени от плексиглас.

В отговор Бианчини каза, че не е искал да обиди никого и призна, че неговият съвет е "направил грешка".

Преди откриването ѝ на 29 ноември, кметът Андреа Бианкани публикува редактирано изображение на статуята на Павароти, играеща хокей на лед, с хаштага #DaiUnCinqueAPavarotti, което се превежда като "Дай пет на Павароти".

"Не очаквах, че един град ще позволи подобно отношение към паметта и образа на човек, който направи Италия велика по света", каза Мантовани пред местния вестник Il Resto del Carlino.

Тя обвини общината, че е взела "лошо изпълнено, абсурдно решение".

Потребители онлайн обаче отбелязват, че ако Павароти е бил жив, най-вероятно е щял да се засмее и да прости на общината за случилото се. 

Бронзовата статуя в реален размер беше официално открита в Пезаро през април 2024 г., в присъствието на Мантовани и дъщерята на двойката, Алис.

Семейство Павароти често почиваше в Пезаро, където оперният певец имаше вила и беше почетен гражданин.

Бианчини каза пред Il Resto del Carlino, който нарече инцидента "Павароти на лед", че когато първоначално са му били представени плановете за ледената пързалка, е бил уверен, че статуята на Павароти няма да бъде пипната и че едва по-късно е разбрал, че проектантите са били принудени да променят конструкцията си.

Той каза, че няма да е възможно да се демонтира пързалката или да се премести статуята на този късен етап, но настоя, че това "няма да се повтори".

Павароти е италиански тенор и е широко известен като една от най-успешните оперни звезди на всички времена.

Неговите изпълнения в концертите "Тримата тенори" са гледани по целия свят, както и неговото изпълнение на "Nessun Dorma" от "Турандот" на Пучини, което той изпълнява на Световното първенство по футбол през 1990 г. в Италия.

Последното му изпълнение е на откриването на Зимните олимпийски игри в Торино през февруари 2006 г.

Той умира на следващата година на 71-годишна възраст, след като е диагностициран с рак на панкреаса.

Павароти оставя след себе си четири дъщери от двата си брака. Мантовани е втората му съпруга. Тя се омъжва повторно за финансовия съветник Алберто Тинарели през 2020 г.

Това се случи Dnes

Лучано Павароти Коледа ледена пързалка гаф Италия
