Джей Ло изуми със секси рокля

Дженифър Лопес продължава да разгорещява страстите. След като преди дни 56-годишната певица и актриса постна в Instagram редица горещи кадри по бански от басейн, сега пък се появи с невероятен тоалет на събитие. И отново доказа, че е в перфектна форма и годините не ѝ личат.

Звездата присъства на премиерата на новия филм по Netflix, в който участва - "Office Romance".

За официалното събитие тя избра великолепна рокля с оптична илюзия. Тя е в тъмносиньо, дълга до земята, с широка пола тип балон и изрязан корсет. В горната част той е мрежест и разкрива бюста на Джей Ло. Но се оказва, че има и плат в телесен цвят и така се създава оптичната илюзия. Роклята е без презрамки и с блестящи елементи.

Дженифър е с изправена коса, ефектен грим и демонстрира разкошна визия. Тя събра много комплименти за фигурата си.

Освен това, изпълнителката позира с колегата си от филма - Брет Голдстин. От над година има слухове, че между двамата има голяма химия и са станали двойка.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net