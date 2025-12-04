Група "Остава" и новият й албум "Сърце/Вина"

Група "Остава" представя новия си албум "Сърце/Вина", който музикалните специалисти определят като интимен, социален и дълбоко личен звук от съвремието.

"Аристократ" е пилотният сингъл на албума, който излиза утре. Има няколко песни, които хората са чували и няколко, които са чисто нови. "Сърцевина" е име на една от песните от този албум. Така решихме, че ще се казва и албумът, защото много подхожда на бандата и има лека заигравка с двете думи. Това е лична провокация", каза китаристът на групата Георги Георгиев в студиото на "България сутрин".

Той определя албума като "по-емоционален" от другите.

"Този албум е адекватен на съвремието. Бяхме решили, че след като излезе "Кислород" - предишният ни албум, да започнем почти веднага да събираме материал за следващ албум. Това ни крепи като музиканти. Избрахме парчетата и след това влязохме в студиото. Самите ние си поставихме срок кога искаме да излезе албумът, леко закъсняхме - с около 2-3 месеца", допълни Георгиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Утре ще е премиерата на албума в София в клуб "Дом", на 11 декември - Пловдив, на 27 декември в Стара Загора и 28 декември в Бургас.

"Обратната връзка с феновете е изключителна важна. Ние не правим музика само за нас", заключи китаристът.