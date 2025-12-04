Лекарят, предоставял кетамин на Матю Пери, ще лежи 30 месеца

Лекарят, който е предоставял кетамин на Матю Пери, беше осъден на две години и половина затвор. Салвадор Пласенсия, който по-рано се призна за виновен по четири обвинения за разпространение на кетамин, чу присъдата си в сряда, 3 декември, съобщиха от прокуратурата за Централния дистрикт на Калифорния.

На 28 октомври 2023 г. любимият актьор от "Приятели" ("Friends"), който беше на 54 години, беше открит мъртъв в джакузито на дома си в Пасифик Палисейдс, след фатално предозиране с кетамин, посочват от прокуратурата.

Почти десет месеца по-късно 41-годишната Джасвин Сангха, дамата, която според федералните прокурори е позната като "Кралицата на кетамина" в Северен Холивуд, и 42-годишният Пласенсия от Санта Моника бяха обвинени във връзка със смъртта на Пери, обяви Министерството на правосъдието на 15 август.

Според аутопсията, получена и цитирана от People, Пери е починал от остри ефекти на кетамина, определени като случайно предозиране. В деня на смъртта си Пери е получил три инжекции с кетамин, по думите на дългогодишният му асистент Кенет Ивамаса. Към причините за фаталния изход се добавят и удавяне, коронарна артериална болест и ефекти от бупренорфин - медикамент, използван за лечение на опиоидна зависимост.

Пери дълго се е борил с пристрастяването. За да овладее депресията и тревожността, той е прибягвал до терапия с кетамин, но малко преди да почине, се е пристрастил към мощния медикамент, като понякога си поставял инжекции по шест до осем пъти на ден, пише в документите по делото.

Според прокурорите петимата обвинени във връзка със смъртта му са се възползвали от зависимостта му и са му доставяли кетамин през последните седмици от живота му. Всичките петима вече са се признали за виновни. В допълнителния обвинителен акт се твърди, че доставката на кетамин от Сангха на 24 октомври 2023 г. е причинила смъртта на Пери, съобщиха от прокуратурата. Сангха се призна за виновна по обвинения за поддържане на обект, свързан с наркотрафик, по три обвинения за разпространение на кетамин и по едно за разпространение на кетамин, довело до смърт или тежка телесна повреда, уточнява Министерството на правосъдието. В обвинителния акт се твърди, че тя е продавала наркотици на "хай-енд клиенти и знаменитости".

Ивамаса, Ерик Флеминг и д-р Марк Чавес също се признаха за виновни по федералните обвинения в замяна на сътрудничество с прокурорите в делото срещу двамата основни обвиняеми. По-рано през август Чавес подписва споразумение да се признае за виновен в заговор за разпространение на кетамин, съобщава AP.

Според Министерството на правосъдието Пласенсия е писал на Чавес с въпрос колко да поиска от Пери за кетамина, добавяйки: "Чудя се колко ще плати този идиот."