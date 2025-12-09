Обратното броене започна: Остават 7 дни до голямото теглене в националната кампания „Дивото зове“

Обратното броене започна! Остават само седем дни до голямото теглене на наградите в националната кампания „Дивото зове“ на Palms Travel, която превърна специалния кемпер на бранда в един от най-разпознаваемите символи на приключенията в страната.

От 10 до 16 декември емблематичния кемперът на „Дивото зове“ ще бъде паркиран пред Grand Hotel Millennium Sofia, където всеки желаещ може да се включи в кампанията. Достатъчно е участниците да намерят подвижната къща на четири колела, да се снимат с нея и да споделят снимка или видео като пост в Instagram, използвайки хаштаговете #ХваниКемпера и #ДивотоЗове, както и да тагнат профила @PalmsTravel.

Кампанията „Дивото зове“ стартира през ноември и обиколи редица български градове. Кемперът се превърна в подвижна сцена за среща с хора, които обичат да пътуват, да откриват нови места и да преживяват незабравими моменти.

Участниците в кампанията имат шанс да спечелят голямата награда – екскурзия с кемпера или парична премия от 3500 лв., както и много други изненади: пуфове, ваучери за гурме ресторанти, специални подаръчни кутии, както и смартфон.

Голямото теглене на наградите ще се състои на 17 декември, когато в официалния профил на @PalmsTravel в Instagram ще бъдат обявени големите победители.

Всеки авантюрист, който иска да се включи в най-приключенската кампания на годината, има време до 16 декември да намери кемпера пред Grand Hotel Millennium Sofia, да се снима и да сподели своя момент в Instagram.