Памела Андерсън проговори за романтичните си отношения с Лиъм Нийсън

Докато отбелязва края на една наистина огнена година, Памела Андерсън решава да разкаже какво всъщност се случи между нея и Лиъм Нийсън - нейния партньор в летния касов хит "Голо оръжие" ("The Naked Gun").

Заглавията в медиите за изненадващата им връзка бяха посрещнати ту с възторг, ту със съмнение, но сега, 58-годишната Андерсън за първи път разказва как е преживяла тази лична история пред People, в ивтервю за тазседмичната корица.

"Щом държите да знаете - да, имахме връзка за кратко, но чак след като приключихме снимките", казва тя.

Двамата прекарват "един интимен уикенд" в дома на Нийсън в северната част на щата Ню Йорк.

"Имах си собствена стая. Асистентите ни дойдоха, дори и семейство се отбиваше", уточнява тя.

Една от вечерите я завел в малък френски ресторант, където той я представя като "бъдещата госпожа Нийсън".

Прекарват време и в градината му: "Погрижих се за една роза, обрасла с мента… Хареса ми, а той го оцени."

След техния "изгубен уикенд" - през който Нийсън дори прогонва мечка от прозореца по време на закуска, по халат - "всеки пое към следващите си филми", обяснява тя.

Двамата се срещат отново през лятото, докато промотират "Голо оръжие". Гушкат се, държат се за ръце, а Андерсън дори нанася закачливо малко от своя балсам Sonsie върху устните му в "What What Happens Live" на Анди Коен.

"Беше ни забавно", казва тя и определя връзката им като "малко като филм на Нанси Майърс".

"Все се смеех, когато хората твърдяха: "О, това е пиар трик." А аз си мислех: "Пиар трик? Това е истинско. Имаме истински чувства." Обожавам Лиъм, но честно - по-добри сме като приятели", допълва тя.

Последната им среща е през август, когато той я изненадва и идва да я гледа във Williamstown Theater Festival, където Памела играе в постановката по Тенеси Уилямс "Casino Real".

"Той е огромна подкрепа, докато вървя по новия път, по който тръгнах в кариерата си, и винаги ми казва колко се гордее с мен. Сигурна съм, че винаги ще бъдем част от живота на другия", споделя тя.