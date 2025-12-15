Леонардо ди Каприо разкри защо не иска да режисира филми

Леонардо Ди Каприо няма намерение да преминава към режисурата - поне не в близко бъдеще.

Актьорът участва в разговор с легендарния режисьор Мартин Скорсезе по време на събитието "A Year in TIME" на списание TIME в Ню Йорк на 10 декември. В хода на дискусията Ди Каприо призна, че изобщо не изпитва желание да режисира - и обясни, че причината е проста: не смята, че би могъл някога да се доближи до величието на Скорсезе.

"Някои хора са ме питали дали искам да режисирам. Аз им отговарям: "Никога не бих искал. Не бих могъл да направя нищо дори близо до това, което прави Мартин Скорсезе. Защо изобщо да го правя?", каза 51-годишният Ди Каприо.

Звездата от "Битра след битка" ("One Battle After Another") все пак отбеляза, че понякога съжалява, че по време на част от предишните си филми не е направил крачка назад, за да наблюдава целия процес на създаване на филма.

"Когато играеш тези персонажи, се опитваш да навлезеш възможно най-дълбоко в душата им. А аз много бих искал да съм бил повече наблюдател… да гледам какво правиш ти зад камерата. Ако се върна назад към нещо, бих искал да съм наблюдавал този процес зад камерата много повече", обърна се той към Скорсезе.

Носителят на „Оскар“ - който до момента е направил шест филма с 83-годишния Скорсезе - разказа и за специфичния им творчески процес, като отбеляза, че двамата отделят „месеци“ за подготовка и разговори, преди да започнат снимките.

"Това е нашият начин на работа. Възможността с месеци да обсъждаме, да спорим, да си задаваме въпроси и да играем ролята на адвокат на дявола - да търсим подходи, които не са най-очевидните", обясни Ди Каприо.

Той допълни, че работят по този начин и по новия си филм в момента и че това е било "едно от най-дълбоките и ценни учещи го преживявания" в живота му.

Ди Каприо подчерта още, че работата със Скорсезе е сред най-гордите моменти в кариерата му.

"Още като дете гледах филми и исках да бъда актьор. Баща ми ме водеше да гледам филмите на Марти, както и тези на господин Робърт Де Ниро, и ми каза: "Ако има човек, с когото трябва да се стремиш да работиш, щом вече имаш възможност да правиш филми, това е този човек." Така се запознах с работата на Марти още много рано", разказа той

Ди Каприо и Скорсезе работят за първи път заедно през 2002 г. в "Бандите на Ню Йорк" ("Gangs of New York"). След това създават заедно филми като "Авиаторът" ("The Aviator"), "От другата страна" ("The Departed") и "Убийците на цветната луна" ("Killers of the Flower Moon").

Седмият им общ филм - "Какво се случва през нощта" ("What Happens at Night") - в момента е в процес на реализация. Ди Каприо ще си партнира с Дженифър Лорънс в адаптация по едноименния роман на Питър Камерън.