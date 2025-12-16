IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Крал Чарлз Трети и Хари може да се помирят за Коледа

Ще има ли коледно чудо?

16.12.2025 | 14:52 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Крал Чарлз Трети е оставил вратата отворена за малкия си син - принц Хари и е готов да се помири с него за коледните празници.

Източник на "Us Weekly" казва, че кралят знае, че "времето му е ценно" и иска "спезиална последна Коледа, в случай, че това е неговата последна".

А кралският коментатор Аманда Матта споделя пред "Fox News", че "Чарлз винаги е усещал, че е оставил вратата отворена емоционално. Но реалността е, че напрежението с принц Уилям остава неразрешено".

И тя потвърждава, че кралят иска специална Коледа.

"Идеята, че той иска тази Коледа да е екстра специална има смисъл - не защото задължително ще е последната му, но защото той дълбоко осъзнава времето си и наследството си. За кралските личности, уникалната смесица от традиции и заедност на Коледа служи като бутон за рестартиране... Никой не знае наистина пълната степен на здравните страдания на Чарлз, а само факта, че продължават. След такава турбулентна година - със семейни разриви, премахването на титлите на Андрю и неговото продължаващо лечение - разбираемо е, че той ще иска да направи тази Коледа да се усеща смислена", посочва Матта.

