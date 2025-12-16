IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 115

Кристен Стюарт издаде какво най-много харесва у съпругата си

Женена е за Дилън Майър

16.12.2025 | 19:37 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кристен Стюарт разкри какво харесва най-много в брака си с Дилън Майър.

35-годишната актриса от "Здрач" и 38-годишната режисьорка сключиха брак през април месец в градината в дома си в Лос Анджелис. Сега Кристен посочи в ново интервю, че е много благодарна за семейството, което е избрала да има.

"Толкова е приятно да имаш семейство. Толкова е приятно да не си откъснат индивид. Дилън дойде в живота ми и веднага си казах: "Толкова е важно да подбираш грижливо и да избираш хората, които те заобикалят"", каза тя пред "Esquire".

Актрисата много се възхищава на едно от качествата на съпругата си - отказът ѝ да толерира глупостите.

Какво още сподели тя четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Кристен Стюарт съпруга Дилън Майър брак
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem