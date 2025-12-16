Кристен Стюарт издаде какво най-много харесва у съпругата си

Кристен Стюарт разкри какво харесва най-много в брака си с Дилън Майър.

35-годишната актриса от "Здрач" и 38-годишната режисьорка сключиха брак през април месец в градината в дома си в Лос Анджелис. Сега Кристен посочи в ново интервю, че е много благодарна за семейството, което е избрала да има.

"Толкова е приятно да имаш семейство. Толкова е приятно да не си откъснат индивид. Дилън дойде в живота ми и веднага си казах: "Толкова е важно да подбираш грижливо и да избираш хората, които те заобикалят"", каза тя пред "Esquire".

Актрисата много се възхищава на едно от качествата на съпругата си - отказът ѝ да толерира глупостите.

