Джеймс Камерън влезе в клуба на режисьорите милиардери

Носителят на "Оскар" Джеймс Камерън вече е в елитната компания на режисьорите милиардери в Холивуд, съобщи "Варайъти", позовавайки се на публикация в сп. "Форбс".

Според изданието състоянието на Камерън вече възлиза на 1,1 милиарда щатски долара.

"Форбс" пише, че 71-годишният Камерън е постигнал този статут благодарение на приходите от новия си филм "Аватар: Огън и пепел", който излиза на екран на 19 декември. Анализаторите очакват постъпленията от третия филм от поредицата "Аватар" да надхвърлят 2 милиарда долара.

Списъкът на режисьорите милиардери е изключително кратък, отбелязва "Форбс". Той се оглавява от Стивън Спилбърг със 7,1 милиарда долара, следван от Джордж Лукас с 5,3 милиарда долара, Питър Джаксън с 1,7 милиарда долара и Тайлър Пери с 1,4 милиарда долара. С 1,1 милиарда долара Джеймс Камерън заема петото място.

Първото признание Камерън получава за работата си по филма "Терминатор" (1984). Той е режисьор на филми като "Пришълците" (1986), "Истински лъжи" (1994), "Титаник" (1998), "Аватар" (2009) и "Аватар: Природата на водата" (2022).

"Аватар" е на първо място в класацията на най-касовите филми на всички времена, а "Аватар: Природата на водата" - на трето, припомня "Варайъти".

Джеймс Камерън е носител на редица награди, сред които "Оскар", "Златен глобус", "Еми", "Сатурн".

Наскоро режисьорът каза, че намаляването на разходите по създаването на "Аватар" ще даде възможност за заснемането на още филми след "Огън и пепел".

