Ето как Тейлър Суифт отпразнува своя 36-и рожден ден

Била е с роднините на Травис Келси

18.12.2025 | 03:03 ч. 0
Снимка: Getty Images

Тейлър Суифт навърши 36 години на 13-и декември. И сега стана ясно как певицата е отпразнувала своя рожден ден.

През уикенда тя е била в компанията на годеника си Травис Келси и семейството му.

На деня след личния си празник, 14-и декември, неделя, изпълнителката беше на стадиона "Arrowhead" в Канзас Сити, където отборът на Травис "Чийфс" се изправи срещу "Лос Анджелис Чарджърс". Тейлър подкрепяше любимия си от трибуните.

От кадри в социалните мрежи се вижда как Суифт е в компанията на Кайли Келси - съпруга на брата на Травис - Джейсън Келси. Там са и четирите дъщери на Кайли и Джейсън, като едно от момиченцата дори сяда в скута на Тейлър.

звезди Тейлър Суифт Травис Келси рожден ден двойка
