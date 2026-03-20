Иран ще преследва американци и израелци дори по време на ваканция

Иранските въоръжени сили заплашиха днес да преследват официални представители на САЩ и Израел дори на местата, на които те са на почивка, предаде Франс прес.

"Следим вашите страхливи официални представители и офицери, вашите дяволски пилоти и войници", заяви говорителят на иранската армия Аболфазл Шекарчи, цитиран от държавната телевизия.

"Отсега нататък, благодарение на информацията, с която разполагаме за вас, морските курорти, туристическите и развлекателните обекти по целия свят вече няма да бъдат безопасни места за вас", посочи говорителят.