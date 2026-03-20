Сидни Суийни разкри защо се провалят връзките ѝ

Сидни Суийни призна, че понякога мъжете не могат да се справят с нейния начин на живот и нейния свят. Животът ѝ и приятелите ѝ могат да бъдат смущаващи за някои хора.

28-годишната актриса разкри, че мъж я е изоставил, защото не можел "да се справи с нейния свят".

"Вижте, аз съм шефът в живота си. Аз поемам контрол. Аз вървя след това, което искам. Аз съм уверена и аз съм успешна, и аз всъщност не се нуждая от мъж. Имам себе си. Имам невероятна група приятелки. Имам екип от яки жени. Това е много смущаващо за много мъже, така че един мъж трябва да е способен да стои в това с мен. Трябва да е много специфичен човек, който да може да понесе света, който идва с мен. Имаше мъж, който наистина, наистина харесвах, но той ми каза, че не може да понесе моя свят. Трудно нещо е", посочи тя пред американския "Cosmopolitan".

