Докато снимала "Игрите на глада", Дженифър Лорънс... халюцинирала

Дженифър Лорънс разказва откровено за хаоса, който по невнимание е създавала на снимачната площадка на "Игрите на глада" ("The Hunger Games").

35-годишната актриса разговаря с Леонардо ди Каприо за поредицата на Variety "Actors on Actors". В материала, публикуван на 17 декември, Лорънс и Ди Каприо, които участваха заедно в "Не поглеждай нагоре" ("Don't Look Up") от 2021 г. и предстои отново да си партнират в нов филм на Мартин Скорсезе, споделят за някои от лошите си навици по време на снимки.

"Мисля, че изстрелвам прекалено много идеи, които понякога са напълно излишни. Като изстрел от пушка - всичко, което ми мине през ума", казва 51-годишният Ди Каприо.

Лорънс признава: "Лошият ми навик е, че съм толкова добра в това да изключвам в края на деня, че изобщо не мисля за следващия. И после на сутринта настава пълна лудница в караваната за коса и грим."

Тя допълва, че това е страхотно за личния ѝ живот и я предпазва от това да полудее, но на следващата сутрин е ад.

Актрисата си спомня, че по време на снимките на "Наръчник на оптимиста" ("Silver Linings Playbook") от 2012 г. е имала сцена, в която трябвало да крещи спортни статистики срещу Робърт де Ниро.

"Не знаех, че трябва да го направя до самия ден на снимките, а това е Робърт де Ниро и си казах: "Няма да губя ш*баното време на Робърт де Ниро", разказва тя.

В крайна сметка се справила перфектно от първия дубъл, но след това объркала всички останали.

Лорънс добавя и: "И двамата с теб сме обсебени от съня, когато работим - броим часовете."

Тя си спомня, че по време на снимките на "Червената лястовица" ("Red Sparrow") от 2018 г. е объркала лекарствата си и е взела Adderall вместо приспивателно.

"И изобщо не спах цяла нощ. Влизах под горещия душ в паника. Аз не съм човек, който може да функционира без сън. На следващия ден на снимачната площадка "беше ужасно", казва тя.

Още по-лошо объркване обаче се случило по време на снимките на филмите от "Игрите на глада".

"Веднъж взех Ambien (приспивателно, което се изписва по лекарско предписание и се използва краткосрочно при безсъние) сутринта, мислейки, че е нещо друго. Беше танцова сцена с Филип Сиймур Хофман във втория филм от поредицата", признава тя.

"Халюцинирах. Елизабет Банкс много ми се ядоса. Може би не е знаела, че съм на Ambien", признава Лорънс.

В поредицата "Игрите на глада" Лорънс играе Катнис Евърдийн. Банкс е в ролята на Ефи Тринкет, а Филип Сиймур Хофман, който почина през 2014 г. на 46-годишна възраст, изигра Плутарх Хевънсби.

По информация Лорънс ще се завърне в света на "Игрите на глада" през 2026 г. с "Изгревът в деня на жътвата" ("Sunrise on the Reaping") - предистория, фокусирана върху Хеймич Абърнати, първоначално изигран от Уди Харелсън. До нея отново ще застане Джош Хъчерсън, който играе Пийта Меларк. "Изгревът на жътвата" е шестият филм от франчайза след четирите оригинални заглавия с Лорънс и предисторията от 2023 г. "Балада за пойни птици и змии" ("The Ballad of Songbirds and Snakes").

Още през 2023 г. Лорънс заяви пред Variety, че е "напълно" отворена към завръщане в ролята на Катнис.

"Ако Катнис някога отново се появи в живота ми - сто процента", каза тя.