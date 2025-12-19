IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Синът на Гуинет Полтроу се засрамил от секс сцените ѝ

Актрисата и Тимъти Шаламе играят влюбена двойка в нов филм

19.12.2025 | 22:45 ч. 8
Снимка: Getty Images

Гуинет Полтроу разкри как синът ѝ Моузес е реагирал на секс сцените ѝ с Тимъти Шаламе в новия филм, в който участват заедно - "Marty Supreme".

В него 53-годишната актриса и 29-годишният актьор играят влюбена двойка и имат някои интимни сцени.

Филмът излиза по кината на Коледа, но вече имаше няколко официални премиери. Децата на Гуинет, 21-годишнита Епъл и 19-годишният Моузес я придружиха на премиерата в Ню Йорк и гледаха "Marty Supreme". Звездата каза, че те много са го харесали. 

Но явно Моузес се е смутил от секс сцените на майка си.

"Как е това за него, да седи до майка си по време на тези сцени?", питат Полтроу в предаването "Late Night With Seth Meyers".

"Не страхотно. Той беше така", отвръща актрисата и показва как синът ѝ покрил очите си с ръцете си. "Не му допада това", добавя тя.

Какво още каза тя четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

звезди Гуинет Полтроу Моузес секс сцени филм
