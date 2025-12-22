IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Таро прогноза за 22 - 28 декември

Време е за движение и успехи

22.12.2025 | 17:45 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Таро картите за новата седмица са Двойка чаши обърната и  Петица пентакли.

Първата таро карти е Двойка чаши обърната.

Двойка чаши обърната обикновено се свързва с дисбаланс във взаимоотношенията, недоразумения или разриви между двама души. Тя може да показва емоционално отдалечаване, липса на хармония или трудности в общуването, в сътрудничеството, когато се отнася до работа. В личния живот таро картата подсказва, че някакво партньорство или близка връзка може да преживява период на напрежение, липса на доверие или объркване. Понякога това е сигнал да се обърнете навътре към себе си и да оцените какво действително очаквате от другите и от взаимоотношенията си.

В професионален план таро карта Двойка чаши обърната може да показва конфликти с колеги, недоразумения при работа в екип или липса на сътрудничество. Важно е да бъдете внимателни към комуникацията си и да се стремите към яснота и равновесие, вместо да игнорирате проблемите. Обърнатата карта често подсказва, че решението на трудностите изисква осъзнат подход и желание за корекция, а не просто пренебрегване на ситуацията.

Източник: Седмична таро прогноза за 22 – 28 декември

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

таро таро карти таро прогноза
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem