Таро картите за новата седмица са Двойка чаши обърната и Петица пентакли.

Двойка чаши обърната обикновено се свързва с дисбаланс във взаимоотношенията, недоразумения или разриви между двама души. Тя може да показва емоционално отдалечаване, липса на хармония или трудности в общуването, в сътрудничеството, когато се отнася до работа. В личния живот таро картата подсказва, че някакво партньорство или близка връзка може да преживява период на напрежение, липса на доверие или объркване. Понякога това е сигнал да се обърнете навътре към себе си и да оцените какво действително очаквате от другите и от взаимоотношенията си.

В професионален план таро карта Двойка чаши обърната може да показва конфликти с колеги, недоразумения при работа в екип или липса на сътрудничество. Важно е да бъдете внимателни към комуникацията си и да се стремите към яснота и равновесие, вместо да игнорирате проблемите. Обърнатата карта често подсказва, че решението на трудностите изисква осъзнат подход и желание за корекция, а не просто пренебрегване на ситуацията.

Източник: Седмична таро прогноза за 22 – 28 декември