Ева Лонгория споделя защо е чакала до 43, за да забременее за първи път

Ева Лонгория е една от майките в Холивуд, която взима тежкото решение да роди първото си дете в по-късен етап от живота си. Актрисата, прочула се с ролята на Габриел Солис в сериала „Отчаяни съпруги“ има нещо общо с героинята си – дълго време отлага майчинството, за да се фокусира върху кариерата и личния си живот, но след това по никакъв начин не съжалява за решението си.

50-годишната Лонгория ражда първото си и засега единствено дете – Сантяго – през 2018 година. В ново интервю тя разкрива защо е взела решение да отложи майчинството за средата на 40-те си години и как това се е отразило на начина ѝ на възпитание, който прилага върху сина си.

Ева разкри, че е бременна две години, след като сключи брак със съпруга си Хосе Бастон. Сега, утвърдила се както пред камера, така и зад нея, режисьорката споделя, че семейството ѝ е приоритет номер 1.

Звездата от „Отчаяни съпруги“, която ще можем да гледаме в коледния филм Christmas Karma, казва, че би приела роля, единствено и само ако това ще я събере с хора, с които много иска да работи, тъй като ще е далеч от семейството и дома си.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg