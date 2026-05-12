Еротичен модел се отчая от мъжете, ще вдигне сватба със... себе си

Въпреки че мнозина защитават предимствата от това да си сам, отколкото във връзка с поговорката "по-добре сам, отколкото в лоша компания", истината е, че малцина се осмеляват да стигнат дотам, че да се оженят за себе си, а Бони Локет, инфлуенсър и модел на OnlyFans, възнамерява да бъде една от тези хора.

На 38 години британската актриса за филми за възрастни се чувства повече от готова да се хвърли и да каже "Да". Всъщност, чрез профила си в Инстаграм, където има над 1,6 милиона последователи, тя дори обяви официалната дата на сватбата - 29 май - както и избраната дестинация за големия си ден.

Очарованието ѝ от средиземноморския начин на живот е толкова голямо, че съвпадайки с настоящото ѝ пребиваване на остров Ибиса, тя решава да проведе уникалната си сватба там, целяйки да се възползва от естествената красота и идиличния характер, предлагани от плажовете на крайбрежието на Ибиса.

На 28 април Бони Локет публикува изявление, в което, както съобщава US Weekly, се ангажира да отиде до олтара като събитие, което ще ѝ позволи да придаде нов смисъл на раздeлите и "травмите", които е преживяла в миналото, включително развода си след около 11 години връзка.

"Намирам се в ситуация, в която съм на 38 години и съм разочарована от толкова много мъже“, започна тя, утвърждавайки се като символ на жените, които, "разочаровани от мъжете", достигат почти 40-годишна възраст "без деца, с изтичащ биологичен часовник, без да са омъжени или да имат стабилно семейство", но с твърда цел да прегърнат своята реалност.

"Просто сме сами. Чувствам, че ако ще съм сама, ще го заявя съвсем ясно. Не мога да се разочаровам. Това не може да завърши с развод. Това не може да завърши с изневяра и няма да позволя това да ме нарани", обясни тя, спомняйки си миналата си връзка с бившия си, с когото се разведе почти година след като се омъжи за него, след като откри, че той ѝ е изневерявал през приблизително 11-те години, в които са живели заедно.

Романтичните ѝ разочарования обаче не свършват дотук. След като се премества в Ибиса с нов партньор, тя прекратява отношенията си поради друга изневяра. Сега, почти четири месеца преди първата си година като необвързана - най-дългият период от тийнейджърските ѝ години - моделът от OnlyFans се стреми да си припомни колко "пълноценна" се чувства без партньор, за да противодейства на обществения натиск върху жените да намерят своята сродна душа.

Така, придружавайки я в големия ѝ ден, Локет ще бъде заобиколена от група близки приятели, които ще я видят да върви по олтара, облечена в "роклята на мечтите си" - специално изработена дреха от Галия Лахав на стойност над 20 000 долара - около 17 000 евро - с цел "да се промени значението", което тя е имала за нея досега.

Освен това, демонстрирайки, че не възнамерява да пести никакви разходи за сватбата си, тя реши да си подари годежен пръстен с жълт диамант, почит към яркото слънце, което грее на остров Ибиса, на стойност над 25 000 долара, когато дойде време да прочете клетвата си.

"Вече имах сватбата на мечтите си, но това доказва, че без значение колко пари имаш или колко харчиш за сватба, нищо от това няма значение. Мисля, че съм единственият човек, на когото бих се доверила с този обет", каза тя.