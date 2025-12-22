IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ашли Бенсън на 36 г., показа се по бански

В топ форма е

22.12.2025 | 19:15 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Ашли Бенсън изпраща 2025 г. с гръм и трясък. Актрисата навърши 36 години на 18-и декември и показа, че е в чудесна форма за своя рожден ден.

Само ден след него тя публикува в профила си в Instagram серия кадри, с които омая феновете. Звездата се излежава на шезлонг, по зелен бански от 2 части е, носи черни слънчеви очила и е с пусната коса. Ясно се забелязва стегнатото ѝ коремче и чудната фигура. Ашли събра много комплименти за своя външен вид.

На своя рожден тя също зарадва последователите си с публикация и показа как е празнувала. Там виждаме как Бенсън носи дъщеря си на ръце и духа свещичките, поставени на синя торта. Актрисата е по пижама на зебри.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

