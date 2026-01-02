Кои са 5-те сериала, които сериозно се издъниха през 2025 година?

Всяка година телевизията ни поднася както истински попадения, така и продукции, които по-скоро ни карат да се чудим как изобщо са стигнали до екран, а 2025 г. определено не направи изключение. Докато част от сериалите успяха да изненадат приятно и да защитят високите очаквания, други се превърнаха в примери за това как добрите идеи могат да бъдат съсипани от лоши творчески решения, бездушни спин-офи и напълно погрешно разчетени желания на почитателите.

Нека видим кои са петте най-слаби телевизионни заглавия за тази година, според Entertainment Weekly.

"Костюмари: Ел Ей" ("Suits LA") - NBC

От чисто бизнес гледна точка "Костюмари: Ел Ей" изглеждаше като логичен ход. Оригиналният сериал "Костюмари" ("Suits") се превърна в един от най-големите хитове в стрийминга, така че идеята за още едно потапяне в адвокатския свят беше повече от изкушаваща.

Според филмовия и телевизионен критик Саманта Хайфил, обаче, проблемите се виждат още от първия епизод. Още в началото става ясно, че спин-офът не притежава чара - и, честно казано, сюжета - на оригиналния сериал.

"Костюмари" работеше, защото разчиташе на изключително силна идея: фалшив адвокат, който се присъединява към адвокатска кантора. Това придаваше тръпка на всеки епизод. Във всеки момент всичко можеше да се срути. Именно този постоянен риск държеше напрежението живо", пише тя.

В "Костюмари: Ел Ей" този риск липсва. Вместо това, сериалът разчита на мистериозното минало на Тед Блек, изигран от Стивън Амел, както и на сюжетна линия с мъртъв брат, да задвижат историята. Е, ето ви един спойлер: не работи.

"Неукротим" ("Untamed") - Netflix

"Неукротим" стартира с обещание - и с впечатляваща локация. Действието се развива в националния парк Йосемити, но според критика Ашли Буше сериалът така и не успява да използва величието на мястото в своя полза.

Още в първия епизод жена пада от Ел Капитан, а специалният агент Кайл Търнър, изигран от Ерик Бана, е повикан да разследва случая. Това го повежда по мистериозен път, който постепенно разкрива и собственото му травматично минало.

По думите на Буше обаче обратите в сюжета са твърде предсказуеми, за да задържат вниманието. В година, наситена със силни и добре написани криминални драми, "Неукротим" просто не успява да се отличи и остава далеч под очакванията.

"Моят живот с момчетата Уолтър" ("My Life With the Walter Boys") - Netflix

Както отбелязва Саманта Хайфил, "Моят живот с момчетата Уолтър" никога не е претендирал за престижна телевизия. В първия си сезон обаче сериалът поне предлагаше сравнително забавна история за градско момиче, попаднало в любовен триъгълник с двама братя от провинцията.

Истинският проблем идва със сезон 2. Вместо развитие на сюжета, сериалът буквално натиска бутона "рестарт" и връща любовния триъгълник в изходна позиция. Резултатът е сезон, който е значително по-малко забавен и на моменти откровено скучен.

"Всичко е честно" ("All’s Fair") - Hulu

"О, Боже мой, не мога да повярвам, че това току-що се случи." Това са първите думи, изречени в сериала на Райън Мърфи "Всичко е честно" - и с Хайфил те напълно обобщават усещането от сериала като цяло.

Още от първите минути на юридическата драма става ясно, че това е сериал за "силни жени", написан предимно от мъже, които изглежда вярват, че жените прекарват времето си в разговори за това как "разбиват бариери" и колко трудно е да бъдат взимани насериозно.

Докато героините на Наоми Уотс и Ким Кардашиян се опитват да отворят собствена кантора, героинята на Глен Клоуз им заявява: "Вие двете сте идея, чието време е дошло."

Посланието е толкова директно и тромаво, че според Хайфил звучи почти като пародия.

"Сценарият е неумел, актьорската игра на Кардашиян е още по-слаба, а фактът, че сериалът е получил втори сезон, остава необясним", категорична е тя.

"И просто ей така" ("And Just Like That") - HBO Max

Когато през 2021 г. беше обявено възраждането на "Сексът и градът" ("Sex and the City"), очакванията бяха огромни. Както припомня Ашли Буше, сериалът имаше златен шанс да покаже честен и силен портрет на жени в петдесетте - с цялата свобода и увереност, които идват с възрастта.

Вместо това "И просто ей така" представя Кари, Миранда и Шарлот като откъснати от реалността и взимащи решения, които често са напълно извън характера им. "Криндж" моментите са повече от необходимото, а основното трио често изглежда като бледа сянка на това, което беше някога.

Макар сериалът да има отделни силни моменти, Буше признава, че разочарованието надделява - особено във финала на сезон 3. Сцената с преливащата тоалетна по време на вечерята за Деня на благодарността се превръща в символ на цялото объркване около финала.

И макар последните кадри с Кари да носят известна емоционална тежест, усещането остава: това беше край, който не подхожда на една от най-икони в телевизионната история.