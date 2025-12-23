Сезонът на Козирога е тук, ето какво ни очаква

Сезонът на Козирога е тук! Той започна на 22-и декември и продължава до 20-и януари. Време е да оценим кое трябва да подсилим и да подхраним в живота си, както и кое да оставим в миналото. Сега ставаме по-конкретни, целеустремени и е време за трансформации. Взимаме обмислени решения, действаме премерено и се радваме на личен растеж. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nss g-club".

Овен

Овните трябва по-малко да проявяват своята импулсивност и да действат повече чрез стратегии. Любовта може да ги изненада, ако изберат да слушат повече, да прояват разбиране - преди да действат.

Телец

Типичните за тях търпение и практичност сега им се отплащат. Носят им награди. Ще имат романтични възможности, но да знаят - изисква се време нещата да процъфтят. Но резултатите ще са стабилни.

Близнаци

Нека да търяст дълбочина във връзките. А не само новост, разсейване, развлечение, нещо вълнуващо. Дългосрочните емоции и отношения идват, когато Близнаците избератг да инвестират в тях сериозно.

