IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

Сезонът на Козирога е тук, ето какво ни очаква

Прогноза за периода

23.12.2025 | 17:45 ч. 2
Снимка: iStock/sutthirat sutthisumdang

Снимка: iStock/sutthirat sutthisumdang

Сезонът на Козирога е тук! Той започна на 22-и декември и продължава до 20-и януари. Време е да оценим кое трябва да подсилим и да подхраним в живота си, както и кое да оставим в миналото. Сега ставаме по-конкретни, целеустремени и е време за трансформации. Взимаме обмислени решения, действаме премерено и се радваме на личен растеж. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nss g-club".

Овен

Овните трябва по-малко да проявяват своята импулсивност и да действат повече чрез стратегии. Любовта може да ги изненада, ако изберат да слушат повече, да прояват разбиране - преди да действат.

Телец

Типичните за тях търпение и практичност сега им се отплащат. Носят им награди. Ще имат романтични възможности, но да знаят - изисква се време нещата да процъфтят. Но резултатите ще са стабилни.

Близнаци

Нека да търяст дълбочина във връзките. А не само новост, разсейване, развлечение, нещо вълнуващо. Дългосрочните емоции и отношения идват, когато Близнаците избератг да инвестират в тях сериозно.

За останалите четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии и хороскопи сезонът на Козирога
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem