Хитовете при грима за зимата

Вече посрещнахме зимата! А с новия сезон, както всеки път, идват и нови тенденции в света на красотата. Гримът е сложен за всяка дама - трябва да е подчинен на новите тенденции, но и да отговаря на нейния стил, на предпочитанията ѝ. А какви ще са хитовете при него през тази зима? Ето отговорите на американския "Cosmopolitan".

Завръщането на сенките

Ако очната линия и спиралата бяха задължителни в последните години, сега забелязваме завръщане на друг грим за очите - сенките. И не говорим за меки, фини и едва забележими тонове и слоеве сенки, с които постигаме естествена визия. Става дума за наситени и изпъкващи цветове върху клепачите. Използват се хладни тонове, има преливане и смесване на цветове, блестящите и лъскави сенки са хит. Залагайте на розово, лилаво, синьо, зелено, златисто и т.н.

Скреж/захаросана слива

Една изключително подходяща за зимния сезон тенденция. Особено за коледните празници и снежните януари, февруари, когато също има доста празнични дни. Говорим за блясък върху очите и устните, с които ще сте като звезда, създавате игриво, празнично излъчване. Например, блестящи бели сенки за очи или такива в металическо сиво/синьо - да изглеждат като сняг и снежинки върху клепачите. За устните пък може да заложите на заскрежено червило - пепел от рози с блясък и бели, сивкави нюанси - като захаросаните сливи, популярни през зимата. Определено изпъквате с този весел, празничен, снежен и зимен грим.

