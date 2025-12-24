Диамантени и златни сватби в Чипровци

Диамантени и златни сватби честваха в Чипровци. Общо 16 двойки от общината отново казаха заветното "да" на своята половинка в навечерието на Бъдни вечер.

В Чипровци спазиха традицията и уважиха семейни двойки с 50 и 60 години семеен живот. Пред длъжностно лице отново се явиха 13 двойки, които отбелязаха златна сватба, а три – диамантена.

"Уважаемо семейство, съгласни ли сте да бъде подновен вашият граждански брак? — Да. — А вие? — Да, съгласен съм. — Честито тогава, вашият брак е подновен".

Люсиен Симеонов е бивш кмет на Чипровци, с неговата съпруга Роза Иванова, начална учителка, повече от 60 години са заедно. "Искам да ѝ пожелая още много здраве и успех, и да ме търпи. Защото аз съм малко бил по-буен, тя по-кротка." "Аз съм го търпяла толкова години. Търпението е решаващо."

Да продължат да пазят традициите в семействата си им пожела кметът на Чипровци Пламен Петков.

"Да покажем на внуците и на правнуците си, че това е добре, това е да имаш другар в живота за толкова години – и здраве, ама и изпитание". /БНР