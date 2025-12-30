Маникюр за Нова година – дизайни, с които да изпратите 2025-а

Докато настъпи Нова година, маникюрите, които сме си направили в началото или средата на месеца за всички наши коледни празненства, вече са израснали и са готови за смяна. Тъкмо навреме за промяна на дизайна и добавяне на малко новогодишен блясък.

С наближаването на края на 2025 година, светът на тенденциите в маникюра все още гъмжи от идеи и свежи вдъхновения, от които да избирате, преди да се върнете към типичните вечни нюанси. Независимо дали сте привлечени от класическото злато и сребро, или искате да направите впечатление със смели цветове и дизайни, вашите нокти могат да бъдат най-добрия аксесоар за новогодишния ви тоалет.

И тъй като себеизразяването става все по-популярно през последните години, това е вашият знак да включите някои текстури, дизайни и цветове, от които обикновено се въздържате заради офис политиката или липса на смелост. В последната нощ за годината всичко е позволено.

По-долу ви даваме няколко блестящи и шикозни идеи за маникюр за Нова година.

Ледени нокти

Тези ледени зимни нокти са истинска мечта – плюс това може да ги носите както за Нова година, така и през целия януари.

Графичен блясък

Харесва ни този тъмносив нюанс за Нова година с блясък отгоре. Маникюрът има цветни миниатюрни отблясъци, като можете да замените сивото с любимия ви цвят или пък да сложите хром за завършек.

